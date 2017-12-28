"الرياض" يوصي بتوزيع 38 هللة للسهم عن النصف الثاني

أوصى مجلس إدارة بنك الرياض، للجمعية العامة للبنك والمقرر انعقادها في الربع الأول من العام 2018، باعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017.

ووفقا لبيان البنك على "تداول"، اليوم الخميس، تبلغ حصة السهم الواحد من التوزيعات 38 هللة بعد خصم الزكاة، تمثل 3.8% من القيمة الاسمية للسهم، بإجمالي توزيعات 1.14 مليار ريال، موزعة على 3 مليارات سهم.

وقال البنك، إن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك، والمقيدين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأضاف "الرياض"، أنه سيقوم بالإعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في وقت لاحق، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ومن ثم تحديد تاريخ التوزيعات.

ويبلغ رأس مال البنك 30 مليار ريال، موزع على أسهم مصدرة تبلغ 3 مليارات سهم، بقيمة أسمية 10 ريالات.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 48% خلال الربع الثالث من 2017، على أساس سنوي، إلى 1.077 مليار ريال، مقابل 729 مليون ريال أرباح بالربع المماثل من العام 2016.

وقرر مجلس الإدارة، 20 يونيو الماضي، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2017م، بقيمة 1.05 مليار ريال، بواقع 35 هللة للسهم، تمثل 3.5% من القيمة الأسمية.