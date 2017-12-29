نمو الإقراض في أوروبا لأعلى مستوى في 8 سنوات ونصف

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن القروض البنكية للشركات والأفراد في منطقة اليورو زادت الشهر الماضي بأسرع وتيرة في ثماني سنوات ونصف السنة في مؤشر جديد على أن النمو الاقتصادي بالمنطقة يستجمع قوى دفعه.



وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن إقراض الشركات زاد 3.1% في نوفمبر تشرين الثاني فيما ارتفع إقراض الأفراد 2.8%، وهي أعلى قراءة للمعدلين منذ منتصف 2009.

