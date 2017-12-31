الصين تضيق الخناق على عمليات سحب الأموال في الخارج

قالت هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالصين أمس السبت، إنها ستفرض حدا أقصى يبلغ 100 ألف يوان (15370 دولارا) سنوياً لعمليات السحب في الخارج باستخدام بطاقات مصرفية صينية محلية، في محاولة لاستهداف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

وقالت هيئة النقد الأجنبي التابعة للدولة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الأفراد الذين يتجاوزون الحد السنوي سيتم منعهم من المعاملات الخارجية بقية العام وعاماً إضافياً.

وقال الإعلان إنه بموجب القواعد الجديدة ستقدم هيئة النقد الأجنبي قائمة يومية بأسماء الأفراد المحظور عليهم القيام بعمليات سحب خارجية باستخدام بطاقات مصرفية.

وأضاف أن مستخدمي البطاقات المحلية سيُمنعون أيضاً من سحب أكثر من عشرة آلاف يوان يومياً في الخارج.

وقال إنه سيتم سريان القواعد الجديدة من أول يناير، وسيتعين على البنوك تطبيق التعديلات المذكورة بحلول أول أبريل 2018.