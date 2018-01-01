الأهلي التجاري يوصي بتوزيع 1.1 مليار ريال لمساهميه

أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري بالسعودية، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2017 بقيمة 1.19 مليار ريال.

وبحسب بيان صدر عن البنك اليوم، سيبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 1.99 مليار سهم بعد خصم أسهم الخزينة، وستكون حصة السهم الواحد من التوزيع 0.60 ريال، بنسبة 6% من القيمة الأسمية للسهم.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، كما سيحدد موعد توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

ونبه البنك مساهميه المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة 68 من النظام الضريبي والمادة 63 من لائحته التنفيذية.