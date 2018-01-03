مسؤول: المركزي الأوروبي قد ينهي شراء السندات في 2018

نقلت صحيفة ألمانية عن ايوالد نوفتني، أحد صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي، قوله إن البنك قد ينهي برنامج التحفيز هذا العام إذا استمر اقتصاد منطقة اليورو في النمو بقوة.



وقال البنك إنه سيشتري سندات حتى سبتمبر أيلول على الأقل ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقلص بعد ذلك البرنامج البالغ حجمه 2.55 تريليون يورو، وهو أداة رئيسية في الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التضخم في منطقة اليورو.



وعلق نوفتني في مقابلة أجرتها معه صحيفة سويدويتشه تسايتونج ومن المنتظر نشرها غدا الأربعاء قائلا "إذا استمر الاقتصاد في أدائه الجيد جدا، من الممكن أن نجعل البرنامج ينتهي في 2018".



وساعد برنامج البنك المركزي الأوروبي التحفيزي على انتشال منطقة اليورو من هاوية الانكماش حيث قاد نمو الأسعار إلى تجاوز حاجز الواحد بالمئة حاليا بفارق مريح.



أضاف أنه حتى إذا كان ما زال من المتوقع ألا يصل التضخم إلى المعدل المستهدف من البنك فوق اثنين بالمئة بقليل للسنوات القادمة، يجب أن يتحلى صناع السياسات بالمرونة في هذا الشأن.