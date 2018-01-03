"ساما" تؤكد توافر جميع فئات العملات المعدنية بالأسواق

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بناءً على ما تردد مؤخراً من عدم توافر فئات العملة المعدنية في التداول، أن جميع فئات العملة المعدنية "متوافرة" من الإصدارات كافة، بما فيها الإصدار السادس المسكوك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبينت المؤسسة أنه يمكن الحصول على جميع فئات العملة المعدنية بما فيها الإصدار السادس من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجارية، مؤكدة أنه في حال عدم تسهيل الحصول عليها من قبل البنوك التجارية فيمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء أو بالاتصال على الرقم المجاني 6666-125-800.

وأوضحت المؤسسة أن الطلب المتزايد مؤخراً على الفئات الصغيرة من العملة المعدنية خاصة فئتي الخمس هللات والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر متوقع في البداية، إلى أن يزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط استخدامها ودورانها بين الجميع لاسيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد، كما أن المؤسسة تواكب الطلب المتزايد على جميع فئات العملة المعدنية لتوفير أي احتياج قد يطرأ عليها.