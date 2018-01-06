المركزي الصيني يعتزم زيادة التعاملات الدولية باليوان

قال البنك المركزي الصيني إن بكين ستشجع الشركات على استخدام اليوان في التعاملات الدولية، وستسهل استخدام المستثمرين الأجانب للعملة في الاستثمارات المباشرة في البلاد.

أضاف البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن الصين ستسمح للمؤسسات الأجنبية باستخدام اليوان في تداول الانبعاثات الكربونية محليا.

وكانت باكستان أعلنت أنها ستسمح باستخدام اليوان الصيني في المعاملات المرتبطة بالاستيراد والتصدير والأنشطة الاستثمارية، في تحرك أشار خبراء اقتصاد إلى أنه سيسهل مشروعاً استثمارياً صينياً ضخماً يقدر بنحو 54 مليار دولار، لربط غرب الصين بالمحيط الهندي عبر باكستان.

وأفاد بيان صادر عن مصرف باكستان المركزي أن منشآت القطاعين الخاص والعام قد تستخدم اليوان للتجارة الثنائية والاستثمار.

وأكد أنه "في إطار الأنظمة في باكستان، فإن اليوان الصيني مساو للعملات الدولية الأخرى، مثل الدولار الأميركي واليورو واليوان الياباني".