تعرف على شركات سعودية تمنح بدل غلاء معيشة لموظفيها

تفاعلت عدد من الشركات السعودية مع الأوامر الملكية بصرف بدل غلاء معيشة للموظفين لمدة عام، بهدف دعم المستوى المعيشي للمواطن في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع اسعار الطاقة.

من بين الشركات التي أعلنت عن صرف بدل غلاء معيشة بواقع مصرف الراجحي بواقع 1000 ريال شهريا، لجميع موظفي وموظفات المصرف، وذلك لمدة عام، تماشياً مع الأوامر الملكية الصادرة لموظفي الدولة، بحسب جريدة الرياض.

وقال المصرف إن هذا القرار يأتي تماشياً مع الأوامر الملكية السامية، التي أثبتت اهتمام القيادة الحكيمة بأفراد الشعب والحرص على دعمهم وتحقيق توازنهم مع المستجدات الاقتصادية، بما فيه مصلحة للوطن والمواطن‎.

وتنوع التزام الشركات السعودية من حث نوع التسهيلات الممنوحة للموظفين، ومن بينها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية.

وكذلك الإتصالات السعودية، السعودية للكهرباء، السوق المالية السعودية "تداول" وشركة الأهلي كابيتال.

كما قررت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، منح موظفيها داخل السعودية بدل غلاء معيشة يقدر بـ 1000 ريال، كما زادت مكافآت الطلاب والطالبات المبتعثين داخل السعودية التابعين لها 10%؛ حيث اشترطت للحصول على البدل ألا يتجاوز راتب الموظف 20 ألف ريال، وأن يكون من موظفيها داخل المملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أوامر تضمنت إعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدون ومستفيدو الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وشملت الأوامر زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.