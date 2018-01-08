"طلعت حرب راجع" ترفع قروض بنك مصر 5 مليارات جنيه

تمكن بنك مصر من تحقيق نمو قياسي في التمويلات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث رفع حجم هذه التمويلات بنحو 5 مليارات جنيه خلال ستة أشهر من بدء الحملة التي انطلقت في جميع محافظات مصر تحت شعار "طلعت حرب راجع".

وفي الربع الثاني من العام الماضي انتشرت في جميع شوارع مصر لافتات ضخمة تحمل صورة اسم رجل الاقتصاد المصري الراحل طلعت حرب، وبجوارها "طلعت حرب راجع".

وأثارت فكرة الإعلان وتضمنيه لصورة الراحل طلعت حرب ردود أفعال واسعة، إلى أن أعلن بنك مصر رسمياً أنه صاحب هذا الإعلان وأنه يأتي في إطار تحركات البنك لرفع الوعي المصرفي واستقطاب عملاء جدد ضمن مبادرات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأعلن بنك مصر أن هذه الحملة ساهمت في نمو التمويلات الخاصة بالمشروعات بنحو 80% خلال ستة أشهر فقط وذلك بداية من شهر مايو وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة نحو التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من تأثير قوي على الاقتصاد القومي وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، ولذلك يحاول البنك زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلي.

وأشار إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك فقد عمل على عدة محاور من بينها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك.