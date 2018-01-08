3 تريليونات دولار حجم احتياطي الصين من العملة الأجنبية

ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الصيني للشهر الحادي عشر على التوالي، مع تسارع النمو الاقتصادي وتشديد الحكومة الصينية القيود على تحويلات الأموال.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني ارتفاع الاحتياطيات بـ21 مليار دولار في ديسمبر الماضي، لتبلغ 3.14 تريليون دولار.



وانخفضت الاحتياطيات إلى ما دون الثلاثة تريليونات دولار في يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات، إثر قيام البنك المركزي برفع قيمة اليوان. إلا ان الاحتياطيات عادت للارتفاع مع تماسك النمو مما ساهم في زيادة التدفقات النقدية للداخل.