بلومبرغ: السعودية تدرس رفع قرض قائم بـ10 مليارات دولار

صرحت مصادر لوكالة بلومبرغ، أن السعودية قد تقوم بزيادة حجم قرض قائم بقيمة 10 مليارات دولار، بعدما عرضت البنوك المقرضة على المملكة تقديم تمويل إضافي.

وصرحت المصادر أن المملكة قد ترفع قيمة القرض الذي حصلت عليه في 2016 من مجموعة من البنوك الدولية تضم HSBC و JPMorgan Chase و Bank of Tokyo Mitsubishi بـ5 مليارات دولار.

كما تدرس السعودية أيضا ترتيب تسهيلات جديدة مع البنوك ذاتها.

وتخطط المملكة لاقتراض 31 مليار دولار خلال العام الجاري، لتغطية عجز الموازنة المتوقع الذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار، إضافة إلى تمويل خطط التنمية.