رويترز: تأجيل الاندماج المقترح بين "الأول" و"ساب"

صرحت مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، أن عملية الاندماج المقترحة بين بنكي "الأول" و"ساب" قد تأجلت، ولكن لم يتم إلغاؤها.

وأضافت المصادر أن عملية الاندماج قد تأخذ وقتا أطول مما كان متوقعا بسبب تعقيدها، وبسبب الغياب النسبي لمرجعيات لعمليات الاندماج في المملكة حيث تمت آخر عملية اندماج كبرى في المملكة منذ نحو 20 عاما.

وكان محافظ "ساما" قد صرح للعربية في أكتوبر أنه من المتوقع أن يتضح الجدول الزمني لعملية الاندماج بنهاية العام الماضي.

يشار إلى أن اندماج "البنك الأول" المملوك بنسبة 40% لـ Royal Bank of Scotland و"ساب" المملوك بنسبة 40% لـ HSBCسينتج عن ذلك اندماجهما معا ثالث أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، بقيمة تصل إلى 78 مليار ريال.