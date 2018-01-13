581 مليار درهم أصول البنوك في الإمارات

ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك المقيمة بالدولة بقيمة 34 مليار درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي، بنمو 6.2% لتصل إلى 581 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 547 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 تعادل 21.7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي البالغة 2.678 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتظهر البيانات أن البنوك المقيمة عامة تتعامل بحذر مع انكشافها على الأسواق المالية العالمية، إذ إن قيمة محفظة استثمارات البنوك المقيمة بالدولة في الأوراق المالية الأجنبية يبلغ 154 مليار درهم، مستثمرة في الأوراق المالية تعادل 5.7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، بنهاية نوفمبر 2017.

وتستحوذ استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية على 26.5% من إجمالي موجودات البنوك الأجنبية بنهاية نوفمبر 2017، فيما تحتفظ البنوك بنحو 73.5% من إجمالي موجوداتها في شكل نقد أو ودائع أو موجودات سائلة لديها أو لدى بنوك أخرى، أو في صورة قروض مصرفية لغير المقيمين.