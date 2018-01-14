قرض محتمل لـ "الاستثمارات العامة" بـ 5 مليارات دولار

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها، إن صندوق الاستثمارات العامة يُجري محادثاتٍ مع بنوكٍ محلية ودولية للحصول على تمويلٍ هذا العام قد تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار، وهي خطوة غير مسبوقة.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم اتخاذُ قرار نهائي حول مدة القرض أو حجمه، كون الصندوق قد يلجأ إلى التمويل الحكومي، مشيرة إلى أن الصندوق يسعى للقيامِ باستثماراتٍ داخل المملكة وخارجها.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن مؤخرا عن صفقات دولية ضخمة، من بينها التزام بضخ 20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية الأميركي الذي تديره مجموعة Blackstone إلى جانب 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، واستثمار 3.5 مليار دولار في شركة أوبر.