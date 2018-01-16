ارتفاع أرباح الإمارات دبي الوطني 17% بالربع الرابع

أظهرت النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني، المدرج بسوق دبي المالي، تحقيق ارتفاع في صافي الأرباح خلال الربع الأخير من 2017 بنسبة 17.16%.

وبحسب بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، بلغ صافي أرباح البنك بالربع الرابع من 2017 نحو 2175.6 مليون درهم بما يعادل 592.25 مليون دولار، مقابل 1856.9 مليون درهم، أو ما يعادل 505.5 مليون دولار.

وعلى صعيد الأرباح السنوية للبنك فقد ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 8345 مليون درهم، مقابل 7239 مليون درهم بنهاية 2016.

وأظهرت النتائج ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5 % لتصل إلى 15.46 مليار درهم مقارنة بـ 14.75 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2016.

كما أوضحت النتائج تراجع مخصصات انخفاض القيمة للموجودات المالية بنسبة 15 % لتصل إلى 2228.5 مليون درهم، مقابل 2607.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وكان صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني ارتفع بنسبة 14.6% إلى 6.169 مليار درهم في فترة التسعة أشهر من العام الماضي، مقابل 5.382 مليار درهم الأرباح في الفترة نفسها من العام 2016.