ساما تفرض غرامة مالية وجزاءات إدارية على سامبا المالية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فرض غرامة مالية وجزاءات إدارية على مجموعة "سامبا المالية"، وذلك بعدما ثبت في ضوء تقارير المختصين عدم التزام مجموعة سامبا المالية بالإعدادات والاحترازات التشغيلية للبنية التحتية لتقنية المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات، ما أثر على خطط استمرارية الأعمال.

تأتي هذه الإجراءات بعدما كلفت "ساما" فريقاً من المختصين بالقيام بزيارات ميدانية للمجموعة لتقصي أسباب الخلل التقني الذي تعرضت له أنظمتها وخروج خدماتها المصرفية عن الخدمة، والتحقق من سلامة بيانات عملاء المجموعة وعدم تأثرها بعد عودة الخدمات المصرفية بشكل مستقر.

ووجهت مؤسسة النقد مجموعة "سامبا" في حينه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل التقني، وعودتها لتقديم الخدمات المصرفية كافة لعملائها بالشكل المعتاد، لتلافي حدوث مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

وبناءً عليه واستناداً إلى نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه والتعليمات ذات العلاقة، تهيب مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك التدابير الاحترازية والتقنية.