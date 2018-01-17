"العربي المتحد" يقر زيادة رأسماله بـ50% إلى ملياري درهم

أعلن البنك العربي المتحد عن زيادة رأسماله إلى ملياري درهم وبنسبة 50% عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وسوف تكون زيادة رأس المال بإصدار 690 مليون سهم بسعر إصدار درهم واحد للسهم.



وسيكون المساهمون المسجلون بنهاية تداول يوم الأحد الحادي عشر من فبراير لهم الحق بتداول حقوق الاكتتاب، وسيمثل كل سهمين من الأسهم المملوكة حق واحد للاكتتاب.



ومن المقرر أن تكون فترة تداول حقوق الاكتتاب بين 13 - 17 من فبراير القادم، وسيتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة بنك الإمارات دبي الوطني أو البنك العربي المتحد من خلال فروعهما. فيما سيكون تاريخ الانتهاء من عملية التخصيص الثاني عشر من مارس.