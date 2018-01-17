"المركزي اليمني" يعلن استلام الوديعة السعودية بحساباته

قال البنك المركزي اليمني، الأربعاء، إنه تلقى "تأكيداً بقيام الحكومة السعودية إيداع ملياري دولار في حساباته الخارجية"، وذلك عقب ساعات من توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بذلك لدعم استقرار العملة اليمنية، التي شهدت انهيارا غير مسبوق في الأيام الماضية.

وأكد البنك المركزي اليمني في بيان، أن الوديعة ستتيح للبنك "فرصاً حقيقية للوفاء بالالتزامات"، والتغلب على المشكلات الناتجة عن استنفاد ميليشيات الحوثي الانقلابية للاحتياطيات الخارجية، بعد استيلائها على العاصمة صنعاء، وما لحق ذلك من ضرر بالغ على القطاع المصرفي.

وقال المحافظ منصر القعيطي، إن الوديعة السعودية جاءت استجابة لحاجة الاقتصاد اليمني، لتفتح آفاقا جديدة لتحسين القدرة على الموائمة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الكلي لميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني على إثر ذلك سيخطو "نحو تعزيز قيام البنوك التجارية بإدارة عملياتها المصرفية المحلية والخارجية من مقراتها في عدن وتنظيم وضبط سوق الصرف الأجنبي".

وبحسب مصادر مصرفية يمنية، فإن سعر العملة اليمنية ارتفع بنحو 15% أمام الدولار الأميركي بعد الإعلان عن الوديعة السعودية.

وتوقعت المصادر أن يستمر تحسن العملة اليمنية، إذا ترافقت هذه الوديعة بإجراءات حكومية فاعلة في إدارة السياسة المالية والنقدية.

توجيهات الملك سلمان

وأودعت السعودية ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لحماية العملة المحلية، مؤكدة أن الوديعة ستنعكس إيجاباً على أحوال المواطنين.

تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بـ #الريال_اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك، وفق ما أورد بيان وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع البيان :"أصدرت توجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أميركي.

وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

وتؤكد المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن".