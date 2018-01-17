الوديعة السعودية ستشكل أول احتياطي للمركزي اليمني

قال نائب وزير المالية اليمني، منصور البطاني، في مقابلة مع "العربية" إن الوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، لم يحدد لها فترة زمنية، وهي أول وديعة احتياطية في البنك المركزي اليمني منذ انتقاله إلى عدن.

وأشار البطاني إلى أن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تأتي بإيداع الوديعة السعودية مباشرة في البنك المركزي اليمني.

وأوضح أن الوديعة السعودية السابقة قد نهبت من الميليشيات الانقلابية سابقاً، مؤكدا أن انتقال المركزي اليمني إلى عدن جرى في وقت سابق بدون أي احتياطيات من العملة الأجنبية.

ووصف الاقتصاد اليمني بأنه "يعاني من اختلال الموازين الاقتصادية بشكل عام ويعتمد بمعدل 80% على الاستيراد من الخارج لاحتياجات السكان".

وقال إن الوديعة ستشكل أكبر دعامة تحد من التدهور ومن المضاربة في سوق العملة، وهو ما يعزز من القدرة على استيراد الأدوية والأغذية والمستلزمات الضرورية.

واعتبر أن الوديعة تأتي بشكل يعزز الاقتصاد اليمني، بجانب دعم السعودية لقطاع الكهرباء اليمني بالمشتقات النفطية، وهي إجراءات مهمة في دعم الجهود العاملة على إعادة حركة ونشاط الاقتصاد.

وكانت السعودية أودعت ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لحماية العملة المحلية، معلنةً أن وديعة الملياري دولار ستنعكس إيجاباً على أحوال المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من اهتمام السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية.