"ساما" تؤكد عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك تنفيذ التوجيهات السامية وتلافي تأثر بدلات المستفيدين والمكافأة عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ للبدلات والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي المشار إليه فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

وذلك في إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 18 / 04 / 1439هـ الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره 500 ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر توجيهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة التي صدر بها أمره وعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافأة لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

وتدعو المؤسسة كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر بحقهم.