تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأردن 5% في 2017

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الخميس تراجع احتياطي العملات الأجنبية نحو 5% في العام الماضي.



وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار مقارنة مع حوالي 12.88 مليار دولار في نهاية 2016.



وبدأ الاحتياطي الأجنبي بالانخفاض منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمارات الأجنبية وهي من العوامل المغذية لاحتياطي النقد الأجنبي في الأردن.