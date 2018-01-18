"غولدمان ساكس" تتكبد خسائر فصلية لأول مرة منذ 6 سنوات

تكبدت مجموعة "غولدمان ساكس" خسائر فصلية للمرة الأولى منذ ست سنوات، نتيجة تحملها أثر قانون الضرائب الجديد وانخفاض دخل التداول للمجموعة.

حيث سجلت المجموعة خسائر بلغت 2.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل أرباح 2.2 مليار دولار في الربع المقابل من عام 2016.

وبلغت الإيرادات 7.8 مليار دولار، بتراجع نسبته 4% مقارنة بالفترة المقابلة، حيث تحملت المجموعة بتحمل مصرفات قيمتها 4.4 مليار دولار ناتجة عن قانون الضرائب الجديد، ومتعلقة بضريبة الدخل على الأرباح الأجنبية.

كذلك انخفضت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع بمقدار النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بينما حققت إيرادات قوية من العمليات المصرفية، خاصة رسوم اكتتابات الأصول والقروض.