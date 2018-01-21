الكويت: نعمل لتطوير أنظمة دفع رقمية ليست مثل "بيتكوين"

أعلن بنك الكويت المركزي أن "فريق عمل مكوناً من المختصين في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية يعمل على تصميم وتجهيز البنية التحتية والأنظمة التقنية للقطاع المصرفي بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية ومن ضمنها ما يعرف بالعملة الرقمية والتي تختلف عن العملات الافتراضية مثل بيتكوين وغيرها من العملات".

وأوضح البنك في بيان صحافي اليوم الأحد، أن العملات الرقمية تتميز بمركزية المعالجة للعمليات والتحويلات، وذلك لتعزيز سلامة المعاملات المالية والتجارية وتحمل خصائص الورقة النقدية من ناحية القيمة المكافأة، ورقم الإصدار ويتم استخدامها لسداد قيمة المشتريات من السلع والخدمات ومن الممكن استبدالها أمام العملات الأخرى، في حين أن العملة الافتراضية تعتبر أصلا يستخدم كوسيلة للتبادل مقابل أي خدمات أو سلع مقدمة وتتصف العملات الافتراضية باللامركزية وصعوبة التحكم بعملياتها.

ووصف بنك الكويت المركزي جهود التحضير لتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات، بأنها تأتي بهدف تطوير وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات، وتحسين البيئة التشغيلية وتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن محاكاة التطورات العالمية في نظم المدفوعات والتسويات المالية التي توفرها التقنيات الحديثة.

وأكد أن ما يجري تنفيذه فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات بما في ذلك تجهيز التقنيات الخاصة بالعملة الرقمية، لايزال في مرحلة التصميم والتنفيذ بحيث ستوفر عند الانتهاء منها الأساس لإصدار العملة الرقمية مستقبلاً وذلك في حال الحاجة لها.

ويشمل مشروع تطوير نظم المدفوعات تطبيق مجموعة من الأنظمة الآلية المتقدمة في إطار التحديث المستمر الذي يقوم به بنك الكويت المركزي بالتنسيق والتعاون مع البنوك المحلية بما يتيح استيعاب مختلف التطورات التي تشهدها نظم وتقنية المعلومات وذلك حرصا من بنك الكويت المركزي على التطوير المستمر للنظام النقدي والمصرفي في دولة الكويت.

يذكر أن البيان الذي أصدره بنك الكويت المركزي، يشير في مقدمته إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن عن قيام بنك الكويت المركزي بإصدار عملة رقمية، موضحا أن العمل يجري على أنظمة دفع رقمية، وليست عملة افتراضية مثل بيتكوين.