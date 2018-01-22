الماجد للعربية: 14% نمو محفظة الائتمان لدى بنك بوبيان

ارتفعت أرباح بنك بوبيان وهو الذراع الإسلامي التابع لبنك الكويت الوطني خلال الربع الرابع من العام الماضي بـ 10% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 12.6 مليون دينار، أي ما يعادل 42 مليون دولار.

وأرجع عادل عبد الوهاب الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، في مقابلة مع "العربية" الزيادة في الأرباح، إلى ارتفاع محفظة الائتمان لدى البنك بنسبة 14% موضحا أن 90% من أرباح البنك في الربع الرابع كانت نتيجة الإقراض و10% نتيجة للاستثمارات.

وتوقع أن ينمو الائتمان بنسبة 8% خلال العام الحالي، مقابل نمو 6% في العام الماضي، مشيراً إلى تأثير بيع حصة مملوكة في مجموعة زين للاتصالات الكويتية، والتي جرى تخفيض للديون بموجب بيعها في العام الماضي.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله، نمت أرباح بوبيان 16% إلى 47.6 مليون دينار، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات التشغيلية ونمو ودائع العملاء ومحفظة التمويل.

كما أوصى مجلس إدارة "بنك بوبيان" بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7% بجانب توزيع أسهم منحة بنسبة 5%.

وقال الماجد إن نسبة النمو في قيمة ودائع الأفراد سجلت 22% خلال العام الماضي ليشكل هذا النوع من الودائع 52% من إجمالي محفظة الودائع لدى بنك بوبيان، وهذا يعكس التوجه لدى الأفراد نحو التعامل مع البنوك العاملة وفق الشريعة.

وبالنسبة لتغطية القروض غير العاملة، قال الماجد إنها مغطاة بمخصصات بنسبة 260% ولم تختلف كثيراً عن العام السابق.