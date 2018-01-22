بنك الرياض يعتزم تأسيس برنامج سندات محليا وخارجيا

أعلن بنك الرياض عزمه تأسيس برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية في جزء أو عدة أجزاء، وعلى عدة مراحل من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالريال السعودي والدولار الأميركي أو بأي عملة أخرى.

ويهدف البرنامج إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقها وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يدعم التوسع في أعماله الائتمانية ودعم قيامه بأنشطته المصرفية.

وذكر البنك أنه سيتم تأسيس البرنامج والبدء بالإصدار بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية، وذلك حسب حاجة البنك وظروف السوق في حينه.

يذكر أنه كانت قد صدرت موافقة مجلس إدارة البنك على برنامج الإصدار المشار إليه 11 سبتمبر الماضي.