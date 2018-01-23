المركزي الياباني يبقي على سياسته دون تغيير..لهذا السبب

أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير اليوم الثلاثاء، وطرح رؤية أكثر تفاؤلا لتوقعات التضخم مقارنة بها قبل 3 أشهر، في مؤشر على اقتناعه بأن تعزز التعافي المتنامي سيدفع النمو الأسعار تدريجيا نحو المستوى الذي يستهدفه عند 2% .



وكما هو متوقع أبقى البنك علي تعهده بتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الآجل عند ناقص 0.1 % وعائدات السندات العشرية حول الصفر، وذلك في اجتماع لاستعراض أسعار الفائدة اختتم اليوم.



وحافظ البنك على تعهده الفضفاض بشراء السندات الحكومية لتزيد حيازاته منها بمعدل سنوي يبلغ 80 تريليون ين (722 مليار دولار).



وخلال الاستعراض الفصلي للتوقعات، لم يغير البنك تقديراته للنمو في العام الذي يبدأ في أبريل نيسان عند 1.4 % وعند 0.7 % للعام التالي.



وأبقى مجلس البنك المكون من تسعة أعضاء على توقعاته ببلوغ نسبة التضخم المستهدفة في حدود السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2020.