بعد غياب 13 عاماً.. سيتي غروب تبدأ عملها بالسعودية

حصل Citigroup سيتي غروب على موافقة رسمية من هيئة سوق المال في السعودية للبدء في العمل المصرفي الاستثماري بالمملكة.

يُذكر أن مجلس هيئة السوق المالية كان قد وافق في أبريل من العام الماضي على منح الترخيص لشركة Citigroup العربية السعودية في ممارسة أنشطة التعامل بصفة التعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

وكانت المجموعة الأميركية تقدمت بطلب رسمي، في شهر مارس، للحصول على رخصة لبدء نشاطها في سوق المال في خطوة مهمة للعودة للمملكة بعد غياب دام نحو 13عاما.

وتتيح المملكة فرصا للاستثمار في ظل سعي الحكومة لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط بموجب خطة التحول الوطني.

ومع تسلم سيتي غروب على الترخيص وعقد أولى اجتماعات مجلس إدارتها في السعودية، فإنها ستسعى لنيل ترخيص لفتح فرع مصرفي كامل لتنضم بذلك إلى بنوك مثل جيه.بي مورجان ودويتشه بنك.

وبعد أن عملت سيتي غروب في المملكة على مدى 5 عقود تخارجت من السعودية في 2004 حين باعت حصتها البالغة 20% في مجموعة سامبا المالية قائلة إنها ستعيد توجيه رأس المال لاستثمارات رئيسية.

وفي 2015، سمحت هيئة سوق المال السعودية لسيتي غروب بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم المحلية وهي الخطوة الأولى لعودتها للبلاد.