جي بي مورغان يرفع الأجور ويفتح فروعاً جديدة

أعلن جي.بي مورغان تشيس آند كو أنه سيرفع الأجور ويوظف المزيد ويفتح فروعاً جديدة في إطار استثمار حجمه 20 مليار دولار عقب تعديل قانون الضرائب الأميركي.

وقال البنك إنه سيزيد الأجور لعدد 22 ألف موظف بنسبة 10% في المتوسط ويوظف 4 آلاف شخص ويفتح ما يصل إلى 400 فرع تشيس في مدن جديدة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان مصرف JP MORGAN قد كشف أنه يجري محادثات أولية مع عدد من الشركات السعودية حول إمكانية إدراج أسهمها في الأسواق الخارجية، لتنضم إلى أرامكو التي من المرتقب أن تطرح 5% من أسهمها العام المقبل، في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر عالمياً، بقيمة قد تصل إلى 100 مليار دولار.

وكشف مسؤول تنفيذي في بنك "جي بي مورغان" أن البنك يعتزم زيادة موظفيه السعوديين بنسبة 30% من عددهم الحالي عند 70 موظفا، وذلك خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.

وكانت مصادر لرويترز قد كشفت أن "جي بي مورغان" هو أحد البنوك التي تقدم الاستشارات المالية لأرامكو حول الطرح العام الأولي.