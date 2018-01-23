"NBK" للعربية: تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات 300%

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن أداء المجموعة كان مميزا جداً في العام 2017، وهو الأفضل منذ تأسيس البنك.

وأشار إلى نمو أرباح NBK بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 322 مليون دينار أي ما يفوق المليار و700 مليون دولار.

وأرجع الصقر هذا النمو في أرباح المجموعة إلى التحسن في البيئة التشغيلية، حيث ارتفع صافي الإيرادات الإجمالية إلى 822 مليون دينار بنسبة نمو 10.4%.

وفي هذا السياق، شدد الصقر على المضي قدماً في استراتيجية المجموعة في تنويع مصادر الدخل، حيث ساهمت العمليات الخارجية بحوالي 28% من مجموعة أعمال البنك.

أمّا في ما يتعلق بالنمو القوي لمحفظتي الودائع والقروض في 2017، أوضح الصقر أن الودائع أتت من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك "الكويت الوطني" عالية جداً ما شكل عامل جذب للودائع.

وبيّن أن تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات تقارب 300%، مشيرا إلى ارتفاع المخصصات المحددة التزاما بالمتطلبات الرقابية. "لقد اتخذنا نهجا متحفظا جدا في التطبيق حيث إن طريقة تطبيق المعيارIFRS9 لا يزال يجتابها بعض الغموض، وسيتيح لنا هذا النهج المحافظ بعض الارتياح في المستقبل وسيضمن الانتقال السلس إلى معيار إعداد التقارير الجديد".

ونوه بأن نمو محفظة القروض لا تعتمد فقط على القروض الحكومية بل أيضاً تمويل القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحكومية وتطوير البنية التحتية.

من جهة أخرى، كشف الصقر أن حيازة السندات الحكومية تقارب المليار دينار.

صفقتا زين وأمريكانا

وأكد الصقر أن صفقتي زين وأمريكانا أعطتا بعض "الأريحية" للقطاع المصرفي بشكل عام، نظرا لضخامة الصفقتين وعدد البنوك المرتبطة بهما، لكن في المقابل شكل ذلك عبئاً على نمو محفظة القروض بشكل عام.

وكانت نتائج بنك الكويت الوطني قد أظهرت ارتفاعا في أرباح الربع الرابع بنسبة 10.6% على أساس سنوي لتصل إلى 84 مليون دينار.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بالإضافة إلى 5% أسهم منحة.