النفط يعكس اتجاهه صعوداً مع تراجع الدولار

عكست أسعار النفط اتجاهها صعوداً بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق من اليوم الجمعة حيث يُنظر إلى استمرار انخفاض الدولار على أنه يدعم استهلاك الوقود.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.40 دولار للبرميل بانخفاض قدره ثلاثة سنتات عن التسوية السابقة بعد أن كانت قد هبطت إلى 70.07 دولار في وقت سابق من اليوم.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.52 دولار للبرميل بارتفاع قدره سنت واحد عن التسوية السابقة متعافية من أدنى مستوى سجلته خلال الجلسة عندما بلغت 64.91 دولار للبرميل.



وتلقت العقود الآجلة للخام دعما من تراجع الدولار الذي سجل اليوم الجمعة أدنى مستوياته منذ عام 2014 مقابل سلة عملات كبرى أخرى.

