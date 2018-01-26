ENBD يُصدر سندات "فورموزا" بـ285 مليون دولار

قالت مصادر مطلعة إن بنك الإمارات دبي الوطني، قام بتسعير سندات "فورموزا" قيمتها 285 مليون دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وزاد إقبال بنوك منطقة الخليج على سندات "فورموزا" خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، بسبب انخفاض تكلفة الإصدار الذي تضمنه البنوك لأجل 5 سنوات. وقبل إصدار البنك، أصدرت بنوك كبيرة مثل "أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري" سندات "فورموزا" بقيمة 610 ملايين و540 مليوناً هذا العام.

وتولى بنك كاثاي يونايتد وكريدي أجريكول وستاندرد تشارترد ترتيب إصدار السندات، ويبلغ أجل السندات 30 سنة وهي قابلة للاستدعاء، أي يمكن للمصدر سدادها، كل 5 سنوات.

وأظهرت نتائج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 17% في صافي ربح الربع الأخير من 2017، بدعم من نمو القروض وزيادة أسعار الفائدة وارتفاع المبيعات.