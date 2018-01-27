تغريم "بي.إن.بي.باريبا" 90 مليون دولار للتلاعب بالعملات

قالت وزارة العدل الأميركية إن وحدة لبنك بي.إن.بي باريبا وافقت على الإقرار بالذنب ودفع غرامة جنائية قيمتها 90 مليون دولار في الولايات المتحدة عن تآمر للتلاعب في أسواق العملات الأجنبية.

واعترف بي.إن.بي بارييا يو.إس.إيه بالتآمر للتلاعب في أسعار عملات دول في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الفترة من 2011 حتى يوليو تموز 2013، في انتهاك للقانون الأميركي لمكافحة الاحتكار.

وأصدر البنك الفرنسي بيانا يقول "يأسف بي.إن.بي باريبا يو.إس.إيه للسلوك الخاطئ السابق الذي أدى إلى هذه التسوية، والذي كان خرقا واضحا للمعايير العالية المستوى التي يعمل على أساسها".

وبي.إن.بي باريبا هو سادس بنك كبير يقر بالذنب في تحقيق أميركي مستمر بشأن العملة ويوافق على التعاون مع المحققين الذين يجرونه.

وقالت وزارة العدل إن البنك لن يوضع تحت المراقبة، بالنظر إلى مساعيه لتحسين الإشراف وتفادي تكرار مثل تلك المخالفات.