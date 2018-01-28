ارتفاع أرباح "بيتك" الفصلية 10% لـ46 مليون دينار

ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الربع الرابع بنسبة 10% لتبلغ 46 مليون دينار.
وعلى مدار العام، ارتفعت أرباح البنك 11.5% لتبلغ 184 مليون دينار، مقارنة بـ165.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي,
وأوصى البنك "بيتك" بتوزيع 17% نقدا و10% منحة.
وأرجع البنك هذه النتائج، بحسب بيان نشر على موقع بورصة الكويت، إلى :
•زيادة إيرادات التشغيل الناتجة عن ارتفاع إيرادات التمويل والعمولات والاستثمارات.
•انخفاض في المصروفات الإدارية.
•زيادة في تكاليف الموظفين بنسبة 8% نتيجة تعديلات على قانون العمالة الكويتي لإضافة مكافات نهاية الخدمة .
•زيادة في المخصصات بنسبة 4%.