ارتفاع أرباح "بيتك" الفصلية 10% لـ46 مليون دينار

ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الربع الرابع بنسبة 10% لتبلغ 46 مليون دينار.

وعلى مدار العام، ارتفعت أرباح البنك 11.5% لتبلغ 184 مليون دينار، مقارنة بـ165.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي,

وأوصى البنك "بيتك" بتوزيع 17% نقدا و10% منحة.

وأرجع البنك هذه النتائج، بحسب بيان نشر على موقع بورصة الكويت، إلى :

•زيادة إيرادات التشغيل الناتجة عن ارتفاع إيرادات التمويل والعمولات والاستثمارات.

•انخفاض في المصروفات الإدارية.

•زيادة في تكاليف الموظفين بنسبة 8% نتيجة تعديلات على قانون العمالة الكويتي لإضافة مكافات نهاية الخدمة .

•زيادة في المخصصات بنسبة 4%.