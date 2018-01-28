نمو الودائع الأجنبية في بنوك السعودية لـ143 مليار ريال

سجلت الودائع الأجنبية لدى المصارف السعودية، نموا للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت بنحو 8.47 % خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية بلغت بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2017 نحو 142.98 مليار ريال مقارنة بنحو 131.8 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2016 ، مسجلة نموا بنحو 8.47 في المئة، بما يعادل نحو 11.16 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

كما ارتفعت الودائع الأجنبية لدى المصارف في السعودية، بنحو 6.2 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

واستقرت الودائع بالعملة الأجنبية منذ بداية العام الماضي 2017، حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمتوسط 128.5 مليار ريال، مقارنة بمتوسط عام 2016 كاملا الذي بلغ 152.4 مليار ريال، في حين أن متوسط عام 2015 وصلت إلى نحو 154.6 مليار ريال.

وبحسب التحليل، فإن ودائع الأفراد والشركات شكلت نحو 72.2 في المئة من إجمالي الودائع الأجنبية، بقيمة 103.2 مليار ريال كأعلى مستوى في خمسة أشهر، إذ حققت ارتفاعا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بنحو 7 في المئة على أساس سنوي، بزيادة بلغت 6.72 مليار ريال، فيما شكلت ودائع الهيئات الحكومية نحو 27.8 في المئة، بقيمة 39.79 مليار ريال.

وبلغت نسبة الودائع الأجنبية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نحو 8.9 في المئة من إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية، فيما كانت تشكل نحو 8.12 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الودائع الأجنبية أعلى مستوياتها في نيسان/أبريل من عام 2016، حيث بلغت حينها نحو 181.3 مليار ريال، بزيادة عن الودائع الأجنبية الحالية بنحو 26.8 في المئة أو ما يعادل نحو 38.32 مليار ريال.

وبلغت إجمالي الودائع المصرفية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نحو 1.599 تريليون ريال، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 1.5 في المئة على أساس سنوي وبنحو 0.08 في المئة على أساس شهري.

وتتكون الودائع المصرفية من ودائع تحت الطلب البالغة 998.3 مليار ريال منها 891.16 مليار ريال ودائع أفراد وشركات، إضافة إلى 107.17 مليار ريال للهيئات الحكومية.

كذلك من مكونات الودائع، ودائع زمنية وادخارية بلغت بنهاية نوفمبر نحو 429.75 مليار ريال، منها 241.07 مليار ريال للأفراد والشركات وكذلك 188.68 مليار للهيئات الحكومية.

أما الودائع شبه النقدية فقد بلغت 171.54 مليار ريال، وتتكون من ودائع بالعملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والتحويلات، وكذلك عمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.