السعودية تسجل أعلى قيمة لمبيعات نقاط البيع في 22 عاماً

سجلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع بالبطاقات البنكية، في شهر ديسمبر الماضي، أعلى مستوى لها، منذ انطلاق رصدها قبل 22 عاما في السعودية.

وقفزت المبيعات بنسبة 28% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2016 لتبلغ 20.2 مليار ريال.

ووفقا لنشرة"ساما" الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 72 مليون عملية، عبر حوالي 300 ألف جهاز.

يذكر أن العمليات عبر نقاط البيع، تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان، في مراكز التسوق ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

ويرى البعض أن هذه القفزة الكبيرة قد يكون سببها استباق الناس لفرض ضريبة القيمة المضافة بداية العام الحالي، إضافة إلى كون شهر ديسمبر هو شهر إجازات نهاية العام.