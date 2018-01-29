العراق يصوت لصالح رفع العقوبات عن بنوك إقليم كردستان

أفادت محطتا تلفزيون عراقيتان كبيرتان أن البرلمان العراقي صوت، اليوم الاثنين، لصالح رفع العقوبات المفروضة على بنوك في إقليم كردستان العراق.

وقالت نسخة من القرار الذي نشره تلفزيون السومرية ومقره بغداد، إنه خلال جلسة في بغداد تبنوا المشرعون قرارا بالموافقة على رفع العقوبات بعد أن "تحقق الهدف المطلوب" عبر إنفاذ الضوابط الاتحادية على القطاع المصرفي في الإقليم.

وكانت مصادر مصرفية عراقية قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن البنك المركزي العراقي أصدر أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان لتجنب حظر على بيع الدولار.

وكانت هذه التدابير أتت في إطار قيود مالية فرضتها بغداد، ردا على استفتاء كردي أجرى في 25 سبتمبر، وصوت فيه سكان الإقليم بالأغلبية لصالح الاستقلال.

وقالت مصادر مصرفية عراقية حينها، إن التدابير الجديدة تهدف إلى السيطرة على تدفقات العملة الصعبة على إقليم كردستان العراق.