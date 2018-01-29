تراجع أرباح "المشرق" الفصلية 11% إلى 388 مليون درهم

انخفضت أرباح بنك المشرق المدرج في سوق دبي خلال الربع الرابع من العام 2017 بنحو 11.9% لتصل إلى 388 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 440 مليون درهم خلال الربع المماثل من العام السابق.

فيما ارتفعت أرباح البنك خلال العام المالي 2017 بنحو 6.5% على أساس سنوي لتصل الى 2.1 مليار درهم.

وانخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 14.2% عن العام السابق، كما انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة تقارب 2%. فيما استقرار نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي فوق 40%، وكذلك ارتفاع دخل الاستثمارات بنسبة 84.9% بالمقارنة مع العام السابق.

كما ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 2% لتسجل 125 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%.

وكشفت النتائج عن ميزانية عمومية قوية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.9% ليصل إلى 125.2 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.9% خلال العام لتصل إلى 62.7 مليار درهم، فيما انخفضت ودائع العملاء قليلاً إلى 76.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017، إضافة إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 82.5% في نهاية ديسمبر الماضي، وفقا لصحيفة "البيان".

فيما بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 29.6%، ووصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى بتاريخ 30 ديسمبر 2017 إلى 37.0 مليار درهم، وبقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير وفقاً للأنظمة السارية، حيث بلغتا 18.3% و17.4% على التوالي

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 2.94% في نهاية شهر ديسمبر 2017 (كانت هذه النسبة 3.06% في ديسمبر 2016)، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.2 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 149.7% للقروض المتعثرة.

وقال عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: واصلنا النمو بوتيرة ثابتة، وحققنا أرباحاً على الرغم من الغموض الذي ساد الاقتصاد العالمي، إذ كان 2017 محطة بارزة بالنسبة لنا، ففضلاً عن مواصلة الإعلان عن تحقيق نتائج مالية قوية واستمرار النمو، كما شهد العام الماضي الإطلاق الرسمي لـ"المشرق نيو"، وهو مصرف رقمي متكامل الخدمات، وسوف نواصل التركيز على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا والمحافظة على مكانتنا في السوق.

واختتم الغرير حديثه بالقول: سوف نواصل دعمنا للخطط الاقتصادية لدولة الإمارات، فعلى الرغم من التحديات التي قد نواجهها، لدينا الثقة بأننا في وضع جيد للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي العام في دولة الإمارات، ونحن نتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة ومواصلة الزخم الإيجابي في 2018.