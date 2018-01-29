KFH: لم نتخذ أي قرار بشأن اندماجنا مع الأهلي المتحد

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض في مقابلة مع "العربية" إن النمو في أرباح المجموعة يعود إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بمبلغ 53.6 مليون دينار بزيادة 8.1% عن العام السابق، وهي ناتجة عن ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنسبة 12.7% في العام 2017 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما أرجع الناهض ارتفاع الأرباح إلى النمو في حجم العمولات وإيرادات الأتعاب على صعيد المجموعة، فضلاً عن انخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 3.1% عن العام السابق.

ولفت إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة من محفظة القروض إلى 1.58% في العام 2017 مقارنة بـ1.67% في الفترة المماثلة من العام الماضي، كاشفاً أن نسبة تغطية القروض المتعثرة على صعيد المجموعة بلغت 161%.

أمّا على مستوى الكويت، فقد بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة بنسبة 330%.

وفي ما يتعلق بالاندماج المحتمل مع الأهلي المتحد، قال الناهض:" لم نتخذ أي قرار بشأن اندماجنا مع الأهلي المتحد ولا جديد في هذا الإطار".

وارتفعت أرباحُ "بيت التمويل الكويتي" بـ10% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2016، لتبلغَ 46 مليون دينار.

وبهذا تتماشى النتائج مع متوسط توقعات المحللين.

وعلى مدار العام بأكمله، ارتفعت الأرباحُ بـ12% خلال العام الماضي لتبلغَ 184 مليون دينار.

وأرجعت الشركةُ نموَ الأرباح إلى ارتفاعِ ايرادات التمويل والعمولات والاستثمارات، وانخفاضِ المصروفات الإدارية.

وأوصى مجلسُ إدارة الشركة بتوزيعِ أرباحٍ نقدية بواقع 17 فلسا للسهم الواحد على المساهمين عن عام 2017 بالإضافةِ إلى أسهم منحة بنسبة 10% .