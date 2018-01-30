تراجع أرباح "أبوظبي الأول" 3.5% لـ10.9 مليار درهم

استقرت أرباح " بنك أبوظبي الأول" خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع المقابل من عام 2016 لتبلغ 2.8 مليار درهم.

وجاءت هذه النتائج متماشية مع متوسط التوقعات.

أما أرباح عام 2017 بأكمله ، فبلغت 10.9 مليار درهم بانخفاض بنسبة 3.5%، مقارنة بـ11.3 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن إيراداتها تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ4% بفعل التحديات التي يواجهها السوق وتركيزه على مراجعة محفظة القروض.

وقد أوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2017 وهو العام الأول للبنك بعد الاندماج بواقع سبعين فلسا للسهم.