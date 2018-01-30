سهم ENBD يقفز 3.5% بعد مباحثات شراء 100% من بنك تركي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أنه بدأ في إجراء مباحثات مبدئية مع SBER BANK الروسي للاستحواذ على حصته في بنك " دينيز" DENIZ BANK التركي.

يذكر أن البنك الروسي قد استحوذ على البنك التركي في العام 2012 مقابل 3.5 مليار دولار ويتطلع حاليا للتخارج منه.

وتفاعل سهم ENBD بقوة مع هذه الأخبار، مسجلاً ارتفاعات ملحوظة بنحو 3.55%.

وكانت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قد ارتفعت بنسبة 15% سنويا وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين.

يذكر أن مصادر مطلعة قد ذكرت مؤخراً أن بنك الإمارات دبي الوطني، قام بتسعير سندات "فورموزا" قيمتها 285 مليون دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وزاد إقبال بنوك منطقة الخليج على سندات "فورموزا" خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، بسبب انخفاض تكلفة الإصدار الذي تضمنه البنوك لأجل 5 سنوات. وقبل إصدار البنك، أصدرت بنوك كبيرة مثل "أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري" سندات "فورموزا" بقيمة 610 ملايين و540 مليوناً هذا العام.