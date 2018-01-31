الاحتياطي الفدرالي يتجه لإبقاء معدلات الفائدة دون تغيير

يعقد الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء الاجتماع الأخير له برئاسة جانيت يلين وسط ترقب الأسواق المالية لأي مؤشر يمكن بما ستكون عليه الزيادات المستقبلية.

وتترك يلين التي لم يجدد لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبها عملا بالتقاليد المرعية، ستترك منصبها السبت لجيروم باول (64 عاما) المصرفي السابق ومحامي قضايا الأعمال الذي يشغل منصبا في مجلس إدارة الاتحادي الفدرالي منذ خمس سنوات.

حتى الآن أيّد باول الجمهوري المعتدل سياسة الزيادة التدريجية لمعدلات الفوائد التي دعت اليها يلين. وتهدف هذه الزيارة إلى إعطاء الاحتياطي الفدرالي هامش تحرك لخفض الفوائد في حال انكماش محتمل.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي بيانا عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش لكن من دون عقد مؤتمر صحافي.

وإذا كانت الأسواق المالية لا تتوقع زيادة في معدلات الفائدة إلا أنها تترقب أي مؤشر حول وتيرة التدخل في العام المقبل وستولي اهتماما كبيرا لصيغة البيان حول النمو وتأثير تحفيز خفض الضرائب والتضخم.

وكان أعضاء الاحتياطي قرروا حتى الآن زيادة معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية (0.25%) ثلاث مرات، في 2018. وتتوقع غالبية الأسواق المالية زيادة اعتبارا من مارس.