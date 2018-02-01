إلزام بنوك مصر بإعداد القوائم المالية وفقا للمعيارIFRS9

ألزم البنك المركزي المصري القطاع المصرفي بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار المحاسبي الجديد IFRS9 .



وذلك اعتباراً من الأول من يناير عام 2019، وذلك للبنوك التي تعد قوائمها المالية آخر ديسمبر من كل عام، واعتباراً من الأول من يوليو عام 2019 للبنوك التي تعد القوائم المالية آخر يونيو من كل عام.

وطالب المركزي كل بنك بموافقاته بخطة معتمدة من مجلس إدارته أو المدير الإقليمي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات المعيار الجديد، وبحيث لا يتعدى موعد استيفاء كافة متطلبات المعيار نهاية يونيو 2018.