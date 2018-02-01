ارتفاع أرباح مصرف "الإنماء" 34% إلى ملياري ريال

ارتفعت أرباح "مصرف الإنماء"، إلى ملياري ريال بنهاية عام 2017 بنسبة 33.8%، مقارنة بـ1.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا في الربع الرابع، فقد ارتفعت أرباح المصرف بنسبة 43.5% إلى 560 مليون ريال مقارنة بـ390 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجع مصرف الإنماء سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 31%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع دخل التمويل والاستثمار بالإضافة إلى دخل تبادل العملات ورسوم الخدمات المصرفية.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 30% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع المصاريف والرواتب وتكاليف الاستهلاك والإدارية والعمومية.

كما ارجع المصرف سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 37%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع دخل التمويل والاستثمار بالإضافة إلى ارتفاع دخل رسوم الخدمات المصرفية، في حين انخفضت مكاسب الاستثمارات.

وفي المقابل، ارتفعت إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 33%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع مصروفات الرواتب المصروفات الإدارية والعمومية.