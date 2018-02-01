موظف سابق في "HSBC" يسرق 3 ملايين دولار من عملائه!

يبدو أن المثل القائل بأن "الطمع يقل ما جمع"، انطبق على أحد عمليات السرقة في سويسرا.

حيث أعلن بنك HSBC إيقاف أحد موظفيه في وحدة إدارة الثروات ، بعد أن قام هذا الموظف بسرقة عملاء البنك الأغنياء من الأتراك على مدى سنتين دون أن يكتشفه أحد أمره.

واعتمد الموظف السابق على سرقة مبلغ لا يتجاوز الـ10 ألاف دولار في المرة الواحدة من حسابات عملائه، لتصل قيمة الأموال المسروقة لأكثر من 3 ملايين دولار.

كما أنه قام بتزوير توقيعات العملاء لعمليات السحب النقدي من البنك على مدى عامين.

وقد تم إكتشاف عمليات السرقة فقط، عندما قام الموظف بسحب مبلغ أكبر من المعتاد مما أدى إلى إثارة الشكوك حوله ليتم التحقيق معه وإيداعه السجن.