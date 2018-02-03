بنوك تركيا تتوقع خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار

قال مسؤول اقتصادي بارز، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى بمحافظ البنك المركزي مراد جتين قايا ومسؤولين من بنوك حكومية لمناقشة خطوات تهدف إلى خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار.

وقال المسؤول إنهم ناقشوا أيضا في اجتماع التوسع في الائتمان وزيادة الصادرات. وقال جتين قايا إن هدفه الرئيسي هذا العام يتمثل في خفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد، حتى في الوقت الذي كرر فيه أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، الدعوة إلى خفض الفائدة.

وأبلغ جميل ارتيم مستشار الرئيس التركي قناة (تي.آر.تي) التلفزيونية الإخبارية، أن أردوغان والمسؤولين المصرفيين بحثوا إصلاحات محتملة ستُطبق لتشجيع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.

وقال "إذا استحدثت الإصلاحات المطلوبة، إذا استحدثت إصلاحات في جانب الإنتاج...إذا خلقت مصادر جديدة للنظام المصرفي، ستنخفض أسعار الفائدة. هم اتخذوا قرارات (أثناء الاجتماع) باستحداث تلك الإصلاحات".

وقال المسؤول إن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ونائب رئيس الوزراء محمد شيمشك حضرا الاجتماع. وبلغ التضخم في تركيا 11.92 بالمئة في 2017، وهو ما يفوق بكثير المستوى الرسمي الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ خمسة بالمئة.

ويتشكك المستثمرون في قدرة البنك المركزي على خفض التضخم، بالنظر إلى أنه يواجه مهمة صعبة في تحقيق التوازن بين الأسعار المتقلبة ومطالب أردوغان لخفض تكلفة الائتمان. وقال ارتيم إن أسعار الفائدة لا يمكن خفضها كنتيجة لضغوط من مسؤولين حكوميين.