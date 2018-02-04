ارتفاع أرباح بنك "الجزيرة" الفصلية 28% لـ194 مليون ريال

ارتفعت أرباح بنك "الجزيرة" إلى 194 مليون ريال في الربع الرابع بنسبة ارتفاع 27.6% في الربع الرابع مقارنة بـ152 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أرباح المصرف بنسبة 1.6% إلى 858 مليون ريال مقارنة بـ872 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع المصرف سبب ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 27% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 12% و ذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل تحويل العملات الأجنبية قابله انخفاض طفيف في صافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية و صافي دخل المتاجرة.

فيما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 6% و ذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء قابله انخفاض في رواتب الموظفين وما في حكمها و مصاريف الإيجارات و المباني.