مصرف الإنماء: نتوقع نمو الودائع بأكثر من 12% بـ2018

طغت النظرة التفاؤلية على توقعات الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبدالمحسن الفارس، لنتائج المالية للمصرف لعام 2018، متوقعاً نمو الودائع بأكثر من 12% خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن المصرف أضاف 96 صرافا آليا ليصبح عددها الإجمالي 1400 صراف في المملكة.

وقال: "نسعى لزيادة حصتنا السوقية لنكون من أكبر 4 مصارف في المملكة العربية السعودية".

وعن أداء المصرف لعام 2017، أشار الفارس إلى أنه مع نمو محفظة التمويل نلجأ إلى زيادة المخصصات، حيث نمت المخصصات بنحو 300 مليون ريال خلال الربع الرابع وبأكثر من 500 مليون ريال خلال العام 2017 بأكمله.

ونوه بأن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها هي بحدود 1% من محفظة التمويل، مشيراً إلى أن نسبة تغطية المخصصات تجاوزت الـ175%.

وارتفعت أرباح مصرف الإنماء في الربع الأخير من العام الماضي بـ44% على أساس سنوي، لتصل إلى 560 مليون ريال.

وفاقت النتائج الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 535 مليون ريال.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، فارتفعت الأرباح بنسبة 34% لتبلغ ملياري ريال.

وعزا المصرف ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 37%.