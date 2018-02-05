باول يتولى رئاسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

أدى جيروم باول الاثنين اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ16 للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو منصب في غاية الأهمية لإدارة اقتصاد الولايات المتحدة.

ويتولى باول (63 عاما) المصرفي الثري السابق رئاسة المصرف المركزي الأميركي، بالتزامن مع تحسن الوضع الاقتصادي، رغم إشارة محللين إلى وجود تحديات في الأفق.

وقال باول إن الإصلاحات المصرفية التي تمت منذ الأزمة المالية في 2008 زادت من قوة قطاع المال.

وكان باول انضم إلى الاحتياطي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في العام 2012.

ثم تعايش لأربع سنوات مع الديموقراطية جانيت يلين، أول امرأة تعين على رأس الاحتياطي الفدرالي.

وباول من مواليد واشنطن في الرابع من فبراير 1953 وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد ونال شهادة في العلوم السياسية من جامعة برنستون (نيو جيرسي) وأخرى في الحقوق من جامعة جورج تاون (واشنطن).

وهو خبير مصرفي في الاستثمار وصاحب ثروة تراوح بين 20 و55 مليون دولار جمعها أساسا من العمل في مجموعة كارلايل الأميركية للاستثمارات المالية بين عامي 1997 و2005.