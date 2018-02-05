بلومبرغ: نور بنك يعتزم إصدار سندات إسلامية طويلة الأجل

ذكر كبير الموظفين التنفيذين في "نور بنك" في دبي، لوكالة "بلومبرغ" أن البنك يدرس إصدار سندات إسلامية، حيث يسعى للحصول على تمويل طويل الأجل.

ويعتزم البنك إنفاق نحو 500 مليون درهم (136 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تطوير التكنولوجيا لتحسين الخدمات وخفض التكاليف.

وقد قام كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي بإصدار سندات هذا العام بعملات مثل الفرنك السويسري والدولار الأميركي والدولار الأسترالي.

يذكر أن نور بنك قد قام في تسعير أول صكوك دائمة له بقيمة 500 مليون دولار من الشق الأول لرأس المال في مايو 2016. فمن بين العديد من الجهات المصدرة للصكوك إقليمياً والتي تسعى لزيادة رأس المال حينها، استطاع نور بنك أن يقوم بإصدار أول صكوك إضافية من الشق الأول AT1 بسعر تنافسي جداً على خلفية الطلب الكبير من قبل المستثمرين، وهو أول إصدار دائم من الشق الأول في دولة الإمارات في عام 2016.