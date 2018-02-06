ارتفاع أرباح "الأهلي التجاري" 12% إلى 2.5 مليار ريال

ارتفعت أرباح البنك الأهلي التجاري في السعودية خلال الربع الأخير من 2017 بنسبة 12% إلى 2.556 مليار ريال. وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 2.237 مليار ريال.

أما على مدار العام بأكملة ارتفعت أرباح البنك، الذي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات إلى 9802 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة قدرها 5 %، مقارنة بأرباح 9317 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.4% بسبب انخفاض مخصص خسائر التمويل الذي قابله زيادة في مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.5%.كما انخفضت مصاريف العمليات التي لا تتضمن مخصص خسائر التمويل و مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب استكمال اطفاء الموجودات غير الملموسة في عام 2016، كما انخفضت المصروفات العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب. وكذلك انخفض مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وقابل ذلك انخفاض في دخل العمليات وذلك نتيجة لانخفاض دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل الاستثمارات، في المقابل ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة خلال الفترة.

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11.8%. كما انخفضت مصاريف العمليات التي لا تتضمن مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب انخفاض المصروفات العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب، بالإضافة إلى ذلك انخفض مخصص خسائر التمويل و مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وقابل ذلك انخفاض في إجمالي دخل العمليات بسبب الانخفاض من دخل الاستثمارات، في حين كان هناك ارتفاع في دخل من رسوم الخدمات المصرفية وصافي دخل العمولات الخاصة ومصاريف أخرى غير تشغيلية.